Cabina elettrica a Ca'Solaro, raccolta firme e una mozione per spostarla

La realizzazione di una cabina elettrica di trasformazione di medio-alta tensione preoccupa a Ca' Solaro, dove a inizio mese è partita una raccolta firme dei residenti che chiedono venga spostata dal centro abitato. Mercoledì il gruppo consiliare del Partito Democratico, a prima firma del consigliere Alessandro Baglioni, ha depositato una mozione in Consiglio comunale per chiedere una commissione fra Comune e Municipalità, per discutere del progetto con i proponenti.

«Nelle settimane scorse la possibilità che fosse realizzato un importante e impattante impianto nella frazione è stata confermati da alcuni accessi agli atti, fatti da consiglieri e cittadini - commenta Baglioni - Il tema è sentitissimo. Al consiglio di Municipalità di lunedì 13 novembre hanno partecipato in tanti ed è partita una petizione che, oltre allo spostamento della cabina, chiede anche al Comune di abbattere il rudere inagibile dell'ex scuola Marone, sempre nella frazione di Ca'Solaro, e creare al suo posto un'area a disposizione per la socialità e il tempo libero». Su questo punto il gruppo consiliare della Municipalità di Favaro ha depositato a settembre un'interrogazione e ora verrà chiesto che l'opera venga inserita a bilancio, precisa il consigliere dem.

«Alla Città Metropolitana - si legge nella mozione - è pervenuta un'istanza per la realizzazione di un impianto primario di trasformazione di medio-alta tensione nella zona compresa tra via Ca'Solaro e via Eridesio, in corrispondenza della rotondina realizzata per l'evoluzione dei mezzi del trasporto pubblico. Le dimensioni corrisponderebbero a 13 mila metri quadri con potenza installata di trasformazione di 80 Mva (Megavolt-ampere)». Vista la preoccupazione, ritenendo necessario che il Comune di Venezia faccia ogni azione possibile affinché l'impianto sorga lontano dalle abitazioni, è stato chiesto alla giunta comunale di farsi parte attiva nella Conferenza dei Servizi con il proponente l'intervento per questo, e per promuovere un confronto.