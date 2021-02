«Una firma per il rimborso del canone Rai», ma è un contratto di fornitura: denunciata

Si spacciava per collaboratrice della Regione per far sottoscrivere alle sue vittime contratti per la fornitura di energia elettrica. La donna, una 35enne residente nel Padovano ma di origini lombarde, è stata colto sul fatto ieri, dopo la segnalazione di un 76enne di Favaro Veneto ai carabinieri.

Il modus operandi

La truffatrice prometteva la restituzione del canone Rai come intervento assistenziale, spacciando un patrocinio proprio con Palazzo Balbi. Le vittime erano le fasce più deboli, in particolare le persone più anziane. La 35enne aveva contattato l'uomo telefonicamente, prima di recarsi a casa sua per sottoporgli i documenti. I militari, intervenuti sul posto, l'hanno bloccata poco distante dall'appartamento della vittima.

Le verifiche incrociate sui tabulati telefonici e il documento appena firmato hanno permesso quindi di incastrarla e denunciarla. Il sospetto dei carabinieri è che la donna sia una truffatrice seriale e che negli ultimi tempi si sia mossa con disinvoltura in tutto il territorio regionale.

Per evitare le truffe, l'Arma consiglia di: