Uomo si ferisce al collo in centro a Mestre, intervengono polizia e 118

Diversi passanti hanno assistito preoccupati a un intervento delle forze dell'ordine verso l'ora di pranzo di oggi, giovedì 17 novembre, in piazzetta XXII Marzo, all'incrocio tra via Poerio e via Olivi. Due pattuglie della polizia sono arrivate per riportare alla calma un uomo che aveva compiuto dei gesti autolesionistici, procurandosi delle lievi ferite al collo e ad un braccio. A petto nudo e sanguinante, l'uomo mostrava evidenti segnali di alterazione, probabilmente dovuti all'assunzione di alcol. Nel frattempo sono accorse in supporto anche un'ambulanza e un'automedica.

Per alcuni minuti gli agenti hanno cercato di tranquillizzare il ferito, che alla fine è stato preso in carico dagli operatori sanitari e portato all'ospedale: oltre a curare le lesioni, i medici potrebbero valutare un tso. L'intervento dei soccorsi lungo via Olivi ha causato lo stop temporaneo di una corsa del tram proveniente da Mestre centro e diretto a Marghera, che si è fermato e ha fatto scendere i passeggeri. La situazione si è poi sbloccata nell'arco di circa venti minuti, senza ulteriori conseguenze. Nella vicenda non sarebbero coinvolte direttamente altre persone.