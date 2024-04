La festa di fine Ramadan al parco Piraghetto di Mestre | VIDEO

A Mestre la comunità bengalese (e non solo) festeggia la Eid-al-Fitr, la conclusione del mese di Ramadan, il periodo sacro per gli islamici dedicato al digiuno, alla preghiera e all'autodisciplina. L'evento finale principale, mercoledì 10 aprile, si è svolto al parco Piraghetto, dove si sono radunati circa 3mila credenti. Alla festa hanno partecipato famiglie e bambini appartenenti alla comunità bengalese, la più numerosa tra i gruppi stranieri di Mestre. Erano presenti anche le forze dell'ordine per garantire la sicurezza della manifestazione, che si è svolta senza intoppi.