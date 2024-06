Torna il Festival della Politica a Mestre e sarà dedicato ai giovani

I primi manifesti sono apparsi in città in questi giorni. Il tredicesimo Festival della Politica si svolgerà dal 5 all’8 settembre 2024 (con anteprima il 4 settembre) e sarà dedicato ai giovani. “Tutta la vita davanti: una polis per la Generazione Z” è il titolo della nuova edizione.

Il Festival della Politica 2024 accenderà i riflettori su un tema centrale per il futuro: il modo in cui le giovani generazioni abitano e immaginano le polis del nostro tempo. Filo conduttore dell’edizione saranno dunque i ragazzi, il loro futuro, la loro condizione nella società e il loro rapporto con la politica, nonché il modo i cui i grandi nodi dell’attualità nazionale e internazionale si riflettono sulla Generazione Z determinando sfide, inquietudini e nuove prassi politiche.

I curatori

Per affrontare il tema di questa edizione, il Comitato scientifico del Festival della Politica ha individuato anche quest'anno due curatori ospiti: Pietro Del Soldà e Sara Sanzi. Pietro Del Soldà è filosofo, scrittore e autore. Soprattutto, è una delle voci più note e seguite della radio italiana. Autore storico di Rai Radio 3, ha in particolare firmato e condotto le trasmissioni Radio3Mondo e Tutta la Città ne Parla. Già docente universitario a Roma, Venezia e Urbino, ha pubblicato saggi di grande successo a cavallo tra filosofia e analisi sociale.

Sara Sanzi è anche lei autrice e conduttrice radiofonica, con una grande esperienza di lavoro e ricerca sulle problematiche delle giovani generazioni. Per Rai Radio3 si è occupata della produzione e realizzazione di trasmissioni come Expat (seguitissima trasmissione sui problemi e le esperienze dei giovani italiani trasferitisi all’estero), Tutta la città ne parla, Zarathustra, oltre che dell’offerta podcast e multimediale.

Il tema

Il Festival della Politica 2024 mira a interrogarsi sulla condizione giovanile di fronte alle prove e alle crisi del nostro tempo. In particolar modo, vuole discutere il difficile rapporto tra l’Italia e i suoi giovani, costellato soprattutto dai temi del lavoro, della crisi economica e demografica, della sfida ambientale e climatica, delle profonde trasformazioni culturali che (complice anche un tumultuoso progresso tecnologico) rendono sempre più difficile il dialogo intergenerazionale, sul piano politico e non solo.

«Al centro del Festival della Politica 2024 - osserva il direttore del Festival Nicola Pellicani - abbiamo voluto porre i giovani non solo come ‘oggetto di politiche’, ma anzitutto come ‘soggetto politico’. Ciò significa che al Festival parleranno tanti giovani. Offrirà, inoltre, occasioni di confronto intergenerazionali». Si parlerà in modo innovativo dei grandi temi che la manifestazione ha da sempre messo al centro della propria attenzione: il cambiamento climatico e il problema della riconversione ecologica, lo stato di salute della nostra democrazia e il tema della partecipazione, l’inverno demografico e il nodo dell’immigrazione, le guerre e le crisi internazionali. Alla grande questione della precarizzazione del lavoro sarà dedicato un focus specifico.

Gli under 30 e le generazioni a confronto

Oltre 60 ospiti si daranno appuntamento al Festival della Politica 2024. Il programma sarà presentato il 22 luglio. Gli incontri del Festival 2024 saranno focalizzati in primo luogo sulle esperienze di vita, le prospettive e i sogni di under 30 attivi in diverso modo nei mondi dell’ecologia, del volontariato, della cultura e dell’informazione. Alle loro voci, presenti in molti panel, si affiancheranno quelle di affermati studiosi tra economisti e sociologi del lavoro, demografi, politologi, filosofi. Parleranno nelle piazze della città giovani attivisti, autori e influencer che hanno ampio seguito tra i giovani. Insieme a loro, animeranno i dibattiti alcuni tra i più autorevoli protagonisti della vita culturale italiana.

I luoghi del Festival

Anche quest’anno il Festival della Politica tornerà ad animare le piazze di Mestre: Piazza Ferretto sarà sempre la location principale: oltre al palco centrale sarà confermata la postazione “Piazza Ferretto Duomo”. Inoltre tornerà ad essere una delle sedi del Festival Piazzetta Pellicani (senza interferire col plateatico del locale “La Torre”), sotto la torre civica di Mestre. La programmazione del Cinema all’aperto del Festival si svolgerà in Piazzetta Malipiero. Il distretto di M9 – Museo del ’900 accoglierà eventi del Festival in Chiostro M9, Auditorium M9 e M9Lab.