Chiude il Festival delle Idee: eventi sold-out nell'anno della pandemia

La seconda edizione del Festival delle Idee chiude con numeri incoraggianti in un momento molto difficile per gli eventi: oltre il 90% degli appuntamenti è andato sold out e in quattro giorni, dal 15 al 18 ottobre, il festival ha totalizzato circa 3mila presenze all'M9 di Mestre - nonostante le capienze ridotte di quasi due terzi a causa delle norme anti-Covid - e quasi 300 mila contatti social. Adesso il festival, ideato da Marilisa Capuano con Tommaso Santini, in collaborazione con Fondazione di Venezia, e co-organizzato da M9 - Museo del '900, si prepara ad «una terza edizione diffusa nel territorio», come spiegato dai promotori.

I protagonisti sono state personalità di spicco del mondo della cultura, della scienza, dello sport, dell’imprenditoria, che si sono confrontate sul tema di questa edizione: "idee per la rinascita". Tra gli incontri più seguiti, in totale sicurezza, quelli con Corrado Augias, Camilla Ranzovich, Fiona May e Jury Chechi, Telmo Pievani, Vito Mancuso, Marianna Aprile e Patrizio Roversi. A chiusura del festival, l'omaggio di Morgan al maestro e amico Philippe Daverio, preceduto da un saluto in streaming di Luca Barbareschi.

Tra gli altri seguiti ospiti: Massimo Temporelli, Luca Ricolfi, Valeria Parrella, il "re del thriller" Donato Carrisi, la direttrice del Museo Madre di Napoli Laura Valente, Giancarlo De Cataldo, i giornalisti Lorenzo Di Las Plassas ed Emilia Costantini, il regista e sceneggiatore Daniele Vicari con il suo esperimento cinematografico innovativo sul Covid-19, la scrittrice e divulgatrice scientifica Eliana Liotta, l'event manager Sara Benedetti e lo chef Tino Vettorello.

Ultimo appuntamento del festival, patrocinato dalla Regione del Veneto, dal Comune di Venezia e da Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, sarà sabato 24 ottobre al Padiglione Venezia, ai Giardini della Biennale, all'interno del progetto "Aperture straordinarie" curato da Giovanna Zabotti. Gli ospiti: Mogol, alle 15.30, per un viaggio tra versi e liriche alla ricerca della rinascita, e lo scrittore e giornalista Emilio Casalini, alle 17.00, su come il cambiamento sia sinonimo di economia della bellezza.