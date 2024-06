Arriva la fiera in via Piave, un sabato al mese con chiusura al traffico

Già nel 2023 il Comune aveva lanciato l'idea di realizzare un mercatino su strada con eventi per animare via Piave, tra la stazione e il centro di Mestre, con la chiusura al traffico in alcune serate. L'amministrazione ci riprova quest'anno: una delibera approvata dalla giunta in questi giorni istituisce la fiera "Incontriamoci in via Piave”, che si svolgerà per quattro sabati, dalle 18 a mezzanotte, con cadenza mensile nelle date del 29 giugno, 27 luglio, 31 agosto e 28 settembre: una formula sperimentale che, come spiega l'assessore Sebastiano Costalonga, è «finalizzata all’eventuale istituzione di una fiera, ai sensi del regolamento per il commercio su aree pubbliche».

Saranno previste 31 postazioni, con la possibilità per gli operatori economici della via di occupare uno spazio adiacente alla propria attività, a scopo espositivo promozionale. La strada sarà chiusa al traffico nelle giornate della fiera, a partire dalle ore 16.

«Sono lieto di annunciare la realizzazione di questo importante progetto commerciale e sociale - commenta l’assessore -. L'obiettivo è creare socialità, far rinascere la via e restituire vitalità al nostro territorio. La novità principale è che verrà chiusa l'intera via Piave, dai giardini fino alla rotonda dei papaveri, una decisione presa dopo un confronto con le attività commerciali e le associazioni di categoria. Dopo i carri mascherati e dopo il Miglio di Mestre, è bello vedere il quartiere che si riappropria della strada e la gente dei suoi spazi».