Strage del cavalcavia di Mestre, Yutong: «Mai segnalazioni di difetti». Parla Fiorese

Mentre l'inchiesta sulla strage del 3 ottobre del cavalcavia di Mestre procede con nuovi approfondimenti tecnici e medici, l'inchiesta di Report andata in onda il 29 ottobre ha sollevato nuovi dubbi e richieste di approfondimento su tutti i fronti: infrastrutture, mezzi, appalti, formazione, sicurezza e salute dei dipendenti. L'opposizione politica in Consiglio comunale la scorsa settimana ha chiesto una commissione straordinaria d'indagine sulla situazione dei viadotti e della rete viaria nel Comune, nonché dei mezzi del trasporto pubblico locale. L'amministratore delegato della società "La Linea", che ha il dieci per cento dell'appalto Actv Avm, respinge l'accusa di mancata formazione degli autisti, mentre l'azienda dei bus, la cinese Yutong, invia una nota con il dettaglio del sistema di frenata dei bus elettrici affermando: «Questi veicoli circolano in diverse nazioni nel mondo e Yutong non ha mai ricevuto segnalazione di difetti di fabbricazione o problematiche di sicurezza per gli E12».

Il giorno dopo la puntata di Report, lunedì 30 ottobre, l'amministratore delegato Massimo Fiorese è intervenuto su alcune questioni sollevate durante la trasmissione di Rai 3, a partire dalla formazione. La giornalista Giulia Presutti ha infatti intercettato un lavoratore secondo il quale nessun percorso formativo era stato fatto prima di prendere servizio di trasporto pubblico con i nuovi bus elettrici. «Ci siamo riuniti con l'azienda solo dopo gli incidenti, il 19 ottobre (quello del 3 ottobre la strage sul cavalcavia e l'altro del 14 ottobre: lo schianto di un altro mezzo, dello stesso modello, contro il pilastro del porticato in via Carducci)».

Era stata fatta o no la formazione?

«Un autista dice che è andato a provare il bus il giorno prima ma poi afferma di non aver fatto formazione. E allora cos'era quella?». Commenta l'amministratore delegato della società dei bus elettrici "La Linea". «L'addestramento lo facciamo, abbiamo un ingegnere che lo fa ed è un anno che corrono questi bus, visto che i mezzi elettrici sono entrati in servizio a ottobre 2022 con autisti che sono sempre gli stessi e hanno guidato per un milione di chilometri. Direi che non serve fare chissà cosa per prepararsi: il bus al posto che andare a gasolio è elettrico. I bottoni magari sono diversi ma il volante, l'acceleratore e il freno sono sempre quelli. I primi giorni guardi un po' i pulsanti, come succede su un'auto nuova, ma null'altro».

E il retarder (sistema di rallentamento ausiliario)?

«Ce l'hanno tutti i bus moderni, anche quelli a gasolio - continua Fiorese - Ogni camion, ogni mezzo in circolazione che non sia di trent'anni fa. Funziona così, quando tocchi il pedale del freno fa in modo che venga utilizzato meno, è come se lo risparmiasse, indipendentemente che il veicolo sia elettrico o meno. Per il resto, tutta la tecnologia di un mezzo moderno dovrebbe aiutare, invece si stanno demonizzando questi autobus».

Beh, lei li commercializza..

«Sì, è vero ma li devo comprare. Ne abbiamo venduti un centinaio in tutto il Paese, 450 ce ne sono nel mondo. Ho speso, e a conti fatti mi conveniva pure andare con i vecchi mezzi a gasolio».

Comunque con quei bus ha vinto il bando del Comune

«Appunto, 70 su cento punti per vincere la gara venivano attribuiti per la qualità ed eravamo in gara io e un'altra ditta. Ho battuto la concorrenza perché l'altra società non ricordo se presentò bus ibridi o a gasolio. Noi siamo andati incontro al progresso, ho investito dieci milioni per questo. E adesso sembra di vivere una caccia alle streghe. Non è che se l'autobus era a gasolio non sarebbe successo niente, cioè il mezzo non strisciava contro la barriera per cinquanta metri prima di finire giù. Adesso accadrà che il primo specchietto che urtiamo verremo additati come criminali. Parliamo di un incidente che a mio avviso si evita di più con mezzi nuovi, anche perché nel trasporto pubblico i diesel spariranno. Nel 2025 per direttiva europea è previsto che la metà del parco mezzi dovrà essere elettrico o a idrogeno. Per questo, da imprenditore, ho cercato di anticipare i tempi. Nel funzionamento di un bus elettrico cambia solo il tipo di combustibile. Il selettore di marce è uguale, il bottone per aprire e chiudere la porta è lo stesso, per mettere in moto anziché girare la chiave premi un pulsante verde che fa arrivare la corrente al motore».

Ma perché proprio l'azienda Yutong e non un'altra?

«Non ne ho trovate di migliori. In Europa il marchio ha fatto la sua comparsa nel 1995 con l'elettrico. In Cina sono stati all'avanguardia nello studio, nella ricerca e nell'acquisto dei materiali, per esempio per le batterie. La società è il più grande produttore al mondo, ha brevetti unici e lavora con componenti europei. Per me è il top, poi ognuno compra ciò che vuole. Sono contento di queste macchine, per carità tutto può essere, ma in scienza e coscienza meglio di questo non ho trovato».

L'investimento ha reso molto comunque, guardando ai fatturati delle sue imprese: Power bus, Martini bus e "La Linea" di cui detiene il 40 per cento..

«Vuol dire che ho lavorato bene. Faccio l'imprenditore: se va bene prendo tanti soldi, altrimenti no. Aziende ne ho aperte e chiuse diverse, lo faccio di lavoro. Dov'è il reato?».

Il sindaco Luigi Brugnaro apprezza, anche per via dell'Academy che forma i futuri autisti?

«In 36 mesi di interinali Umana ne ho assunto uno, per un mese, su 280 dipendenti che ho. E non mi pare di aver avuto trattamenti di favore, mi ha fermato gli autobus (con l'ultimo incontro gli ultimi sei dei 18 che sono stati verificati e hanno passato tutti i test sono tornati a correre). L'Accademia è una cosa che Umana non fa solo per noi. Mi sembra che ora stiano preparando dodici persone: supponiamo che arrivino tutti alla fine del corso ottenendo la patente, l'abilitazione, il certificato Cqc (Carta di Qualificazione del Conducente) ecc., e che vengano dati tutti a me questi nuovi autisti addestrati, in che parte avrò contribuito a formare i 34 milioni di utile netto della società del sindaco?».

Sarebbero comunque pronti a entrare in servizio, senza ulteriori guide?

«Tornando alla questione dei freni, c'è una cosa che avevo detto a Report che però non è emersa. Con l'elettrico il "vecchio" stile di guida con la frenata all'ultimo minuto non va più bene. Questo diciamo agli autisti. Perché facendo così non si recupera energia, cioè solo mollando il pedale e iniziando a rallentare prima della fermata si ricaricano le batterie e non si fa finire a terra la gente che è in piedi, a bordo del mezzo».