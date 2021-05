Due milioni e 300 mila euro per mettere a norma la primaria Tintoretto

Fondi regionali per l'adeguamento sismico della scuola e di messa in sicurezza della struttura. I lavori verranno svolti durante il periodo di chiusura estiva. Sono quasi 300 gli studenti che frequentano l’istituto

Due milioni e 300 mila euro per i lavori di adeguamento sismico e messa a norma della scuola primaria Tintoretto a Mestre. La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per gli interventi all'istituto in via Monte Berico. «Servirà per sistemare un edificio costruito nel 1974 e che occupa uno spazio di 2.500 metri quadrati ai quali si aggiunge il blocco palestra e servizi annessi per ulteriori 500 metri quadrati», commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Zaccariotto.

Un intervento per il quale è stato acquisito un finanziamento regionale di 2,3 milioni di euro e che si svilupperà in due specifiche tipologie: la prima relativa all'adeguamento sismico dell'immobile mediante rinforzi strutturali con fibre di carbonio, rafforzamento di alcune murature per aumentare la loro resistenza e l'adeguamento dei giunti strutturali esistenti, la seconda relativa agli interventi di eliminazione dei rischi e di messa in sicurezza finalizzati alla tutela dei fruitori dell'immobile, quali interventi di risanamento dell'intonaco esterno e dipinture sia interne che esterne oltre che lavori complementari.

«Un intervento decisamente importante – continua l’assessore Zaccariotto – che, proprio per la sua tipologia e per la sua complessità, verrà attuato, non appena saranno finite le procedure di assegnazione dei lavori, durante il periodo di chiusura estiva delle scuole così da non intralciare il regolare svolgimento delle lezioni considerando soprattutto che, nell’anno 2020-2021, sono quasi 300 gli studenti che frequentano l’istituto. Un'ulteriore risposta - conclude - alle esigenze del territorio e che l'amministrazione è attenta a intercettare individuando bandi e avvisi pubblici che consentano di adeguare il patrimonio immobiliare».