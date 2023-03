Fornaci Da Re, il progetto di risanamento dell'area nel quartiere Altobello

Fornaci Da Re, al via l'intervento di risanamento di un’area degradata in via Pepe e via Fedeli, a Mestre. Su proposta dell’assessore all’Urbanistica, Massimiliano De Martin, la giunta comunale ha approvato la delibera relativa al permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici.

L’iniziale piano di recupero prevedeva la realizzazione di un edificio a torre a uso terziario e residenziale per circa 15 mila metri cubi e una altezza di 56 metri. Essendo decaduto il piano (non è stata sottoscritta la convenzione entro i 10 anni successivi alla approvazione) ma restando valido il diritto di ricostruzione degli edifici demoliti, sarà realizzato un edificio a uso commerciale adibito alla vendita di prodotti alimentari freschi, sviluppato su un piano unico nella parte commerciale e su due nella porzione di edificio destinato a servizi connessi all’attività.

«La cubatura dell’immobile è di circa 7 mila metri cubi - spiega De Martin - nettamente inferiore alla cubatura riconosciuta dal Tar e inferiore a quella prevista dal Piano degli interventi. Anche l’altezza massima poco meno di 6 metri è nettamente inferiore a quella prevista dal piano di recupero approvato e alle norme del piano degli interventi. Il recupero prevede anche la realizzazione di 75 posti auto a raso. «La proposta presentata dalla ditta per lo sviluppo dell’area ex Fornace da Re - continua De Martin - rappresenta uno sviluppo immobiliare in linea con le azioni di rigenerazione urbana del quartiere di Altobello. L'intervento, infatti, comporta una significativa riduzione del volume edificato, sarà offerto un servizio commerciale innovativo, porterà all’eliminazione dello stato di degrado dell’area e anche un’azione di incentivazione alla ristrutturazione degli immobili degradati confinanti».