Corteo a Mestre contro la crisi climatica, la polizia presidia lo store Eni

Tornano le iniziative studentesche dei fridays for future, mobilitazione di livello mondiale nata sulla scia delle proteste dell'attivista svedese Greta Thunberg. Gli studenti, oggi come nelle precedenti occasioni, manifestano per chiedere ai governi di tutto il mondo interventi più decisi di contrasto ai cambiamenti climatici. A Mestre si sono incontrati in piazzale Donatori di sangue a partire dalle 9. Più tardi si sono mossi lungo le strade del centro, in corso del Popolo, via Poerio e riviera XX Settembre, concludendo il corteo in corrispondenza del "laboratorio climatico Pandora", allestito negli spazi occupati dell'ex Cup Umberto I.

Proprio in Riviera XX Settembre si è concentrato il principale presidio della polizia, schierata a protezione delle vetrine dell'energy store di Eni: un punto considerato sensibile perché gli studenti più volte hanno diretto contro la multinazionale le proprie proteste. In compenso i manifestanti hanno lanciato vernice rossa sui vetri della sede di Deutsche Bank, poco distante, accusandola di «investire miliardi nel fossile». Gli slogan al megafono, i cartelli e i fumogeni hanno scandito il corteo.

«La crisi climatica si sta mostrando nelle sue forme peggiori - fanno presente gli attivisti - crisi idrica, fenomeni meteorologici estremi, inondazioni e incendi, ma anche pandemie globali e conflitti internazionali per le risorse. All’origine di tutte queste situazioni diverse, c’è una condizione comune: succedono quando viene data più importanza ai soldi nelle tasche di pochi piuttosto che alla vita su tutto il pianeta. Scendiamo in piazza contro la guerra, perché sappiamo che la guerra, come la crisi climatica, prende piede quando chi ha i soldi sceglie sulla vita di tutti».