«Il profitto davanti alla salute dei cittadini»: gli studenti sfilano per le strade di Mestre

Gli studenti di "Fridays for future" tornano in piazza un mese dopo l'ultima manifestazione organizzata a Venezia. Cambia il luogo ma non cambiano le intenzioni: erano circa un centinaio questa mattina a Mestre; si sono ritrovati in piazzale Cialdini e hanno sfilato con striscioni e cartelli lungo le strade del centro, all'indirizzo del municipio cittadino. Nessuna richiesta di essere ricevuti, ma solo la voglia di far sentire la propria voce.

«Abbiamo sentito il bisogno di tornare in piazza, perché il punto di non ritorno è sempre più vicino. - ha spiegato Luara Pederzolli di "Fridays for future" - Arriviamo da un'estate considerata la peggiore degli ultimi anni dal punto di vista delle temperature e dei disastri ambientali e in questo momento c'è bisogno di fare qualcosa in maniera determinata». I ragazzi chiedono un futuro diverso, «ma ci troviamo di fronte governi che continuano a legittimare l'operato delle grandi multinazionali, che finora hanno continuato ad inquinare. Mettono il profitto di pochi di fronte alla salute dei cittadini. - ha continuato - Venezia sarà il primo territorio a subire le conseguenze dei cambiamenti climatici».