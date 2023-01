Mestre, "El Fritoin" cambia gestione e riapre a febbraio

"El Fritoin", nota tavola calda e cicchetteria di via Cà Savorgnan a Mestre, riapre sotto una nuova gestione. In questi giorni il locale è chiuso per un restyling interno, ma a breve tornerà a servire pranzi e aperitivi: si parla della seconda settimana di febbraio, probabilmente a partire da lunedì 6.

Ad annunciarlo sono Giorgia e Valentino, giovane coppia con lunga esperienza nella ristorazione, che hanno rilevato l'attività per darle nuovo slancio. Giorgia, 28 anni, lavorava già nel locale in precedenza; Valentino, 32 anni, arriva invece da Jesolo, dove la sua famiglia gestisce la trattoria La Tavernetta. A completare la squadra c'è Sneyda: anche lei era già dietro il bancone del Fritoin negli ultimi anni e lavora in coppia con Giorgia.

«Siamo i nuovi gestori di "El Fritoin" - scrive la coppia - Non è stata una decisione facile, dato il brutto periodo che stiamo vivendo, ma non potevamo lasciare che un'attività così importante abbandonasse Mestre, e che due persone restassero senza lavoro. Siamo orgogliosi di aver salvato una così storica attività nel suo quarantesimo anno di attività».

Valentino anticipa che ci saranno varie novità in vista della primavera e, più avanti, una ristrutturazione più approfondita. Anche con la nuova gestione, comunque, resterà intatta l'anima del locale: pranzi con specialità di pesce, fritti (particolarmente apprezzate le mozzarelle in carrozza), cicchetti e un occhio di riguardo ai classici aperitivi veneziani.