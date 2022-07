Fuga di gas in via Torino, evacuate due palazzine

Fuga di gas a Mestre. Durante lavori nel sottosuolo sarebbe stata perforata la conduttura ad alta pressione di metano in via Torino, provocandone una importante fuoriuscita. Per precauzione, i vigili del fuoco hanno evacuato due palazzine.

La viabilità è stata interdetta agli incroci con via Torino delle vie Kolbe, Ancona, Corso del Popolo, Ca' Marcello, Rossetto, Linghidal, Napoli, Genova. Per un'area di circa 150 metri dal punto dell'incidente sono state chiuse via Torino, viale Ancona e via Ca' Marcello.

Sul posto sono intervenute squadre di Italgas, pompieri, polizia locale, protezione civile e polizia di stato. Al momento non è stata sospesa l'erogazione di gas ai privati.