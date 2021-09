Fugge all'alt della polizia locale, poi ruba una bici: denunciato

In auto aveva anche arnesi da scasso. E' stato anche sanzionato per oltre 6mila euro

Alla vista degli agenti ha accelerato e si è dato alla fuga. Poco più avanti, ha abbandonato il veicolo e si è allontanato a piedi. Mezz'ora dopo, però, la polizia locale perlustrando le zone limitrofe lo ha intercettato a bordo di una bici rubata. E' finita con una denuncia la serata di martedì per A.S., 43enne di Mestre.

L'uomo è scappato all'alt della polizia municipale nell'area del centro commerciale. In zona via dei Mille, ha abbandonato la macchina. Dopo 30 minuti, anche con il supporto di altre pattuglie, è stato individuato lungo il Terraglio, all'altezza della Favorita. Fermato, è stato denunciato per resistenza e possesso di attrezzi da scasso, visto che nel veicolo sono stati trovati piedi di porco, un grimaldello e un paio di passamontagna. Infine, il 43enne è stato denunciato per guida senza patente (perchè già revocata) e multato con sette verbali per un totale di oltre 6mila euro per guida pericolosa.