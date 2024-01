Vigili del fuoco in fuoristrada per domare il rogo

Preoccupazione verso le 15 di oggi, giovedì, per la colonna di fumo che si è sollevata da un casolare in mezzo alle campagne di fronte a viale Vespucci, non molto distante dalla rotonda che porta all'area del quartiere Pertini di Mestre. Si tratta di un stabile vuoto e non utilizzato, i vigili del fuoco arrivati con la prima partenza sul posto si sono accorti dell'impossibilità di raggiungere l'immobile perché il sentiero di accesso non era percorribile con i mezzi standard, in quanto molto stretto e dissestato.

Hanno così dovuto procurarsi un fuoristrada per raggiungere la destinazione e questo ha richiesto un po' più di tempo del previsto per andare a mettere in sicurezza la struttura. Nessuno era rimasto coinvolto, e di questo si erano accertati i pompieri che, procurato il mezzo - una specie di modulo antincendio boschivo - sono riusciti a fare l'intervento di bonifica.