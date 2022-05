Martedì l'ultimo saluto a Bruno Brusutti

Si stanno definendo in queste ore le modalità dell’addio a Bruno Brusutti, lo storico imprenditore, per 50 anni presidente dell’omonima società di trasporto persone, con sede a Tessera, scomparso ieri a Padova all’età di 80 anni. I familiari stanno ricevendo centinaia di messaggi di cordoglio dall’Italia e dall’estero e desiderano ringraziare quanti stanno esprimendo la loro vicinanza e il loro affetto in questa triste circostanza.

«Bruno Brusutti ha testimoniato con la propria vita l’essenza dell’imprenditoria, considerando l’azienda un attore sociale prima ancora che economico. Ha investito nel lavoro e nelle future generazioni. Il suo impegno nell’associazionismo, nel quale ha sempre creduto, è stato costante. A nome di Confindustria Venezia esprimo ai familiari le più sentite condoglianze», ha detto Vincenzo Marinese, Presidente Confindustria Venezia.

La famiglia Brusutti ha definito una serie di momenti di commiato per permettere ai tanti che l’hanno chiesto di tributare il proprio omaggio e il proprio ultimo saluto a Bruno Brusutti. I funerali saranno celebrati martedì 24 maggio, alle 11, nel duomo di San Lorenzo, in piazza Ferretto a Mestre. La funzione sarà presieduta da monsignor Roberto Rosa, vicario episcopale della diocesi di Trieste, dove Marco Eugenio Brusutti, il figlio di Bruno, è incardinato come diacono presso la parrocchia di Santa Caterina.

Prima del funerale a Tessera, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, alle 9.30 il parroco don Lionello Dal Molin accoglierà la bara che sarà deposta nei pressi dell’altare, per consentire un momento di incontro e congedo ai numerosi dipendenti e ai collaboratori dell’azienda, anche in pensione. Tutto il ricavato delle offerte raccolte per l’occasione sarà devoluto ad Ail, Associazione italiana per la lotta alle leucemie, linfomi e mielomi, in particolare per sostenere il lavoro di cura e assistenza ai malati del reparto di Ematologia dell’ospedale di Padova, diretto dal professor Livio Trentin.