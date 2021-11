Al duomo di Mestre l'ultimo saluto a Giovanni Caprioglio

Si è svolto stamattina, nel duomo di Mestre, il funerale dell'architetto Giovanni Caprioglio, morto nei giorni scorsi a 78 anni di età. Molte persone hanno voluto portare un ultimo saluto: personalità del mondo politico, economico e della cultura, ma anche semplici cittadini che avevano avuto modo, in ambito amministrativo e professionale, di conoscerlo e apprezzarlo.

Ad assistere alla cerimonia, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, c'erano gli assessori Massimiliano De Martin e Renato Boraso. Presenti, tra gli altri, l'ex sindaco Ugo Bergamo, l'ex vicesindaco Sandro Simionato, l'ex prosindaco e attuale consigliere comunale Gianfranco Bettin, l'onorevole Laura Fincato, il presidente di Confindustria Venezia, Vincenzo Marinese, una rappresentanza maschile e femminile dell'Umana Reyer.



Caprioglio ha partecipato da protagonista alla vita politica e amministrativa della città dapprima come consigliere di quartiere, poi come consigliere comunale, e infine, tra il 1990 ed il 1993, con la giunta Bergamo, come assessore ai Lavori pubblici, dando il via a progetti importanti come il Parco di San Giuliano, il Bosco di Mestre, la riqualificazione di piazza Ferretto e di piazzale Candiani. Attualmente era presidente sia dell'Istituzione Bosco e Grandi parchi che dell'Associazione Amici della Musica, a testimonianza di un impegno trasversale verso la città.