Ad Altobello l'ultimo saluto a Bianca Maria Fiorillo

Questa mattina, 9 agosto, nella chiesa di Altobello si sono svolti i funerali di Bianca Maria Fiorillo, mancata qualche giorno fa a 76 anni, dopo una lunga malattia. Nata a Venezia, si era poi trasferita a Mestre vivendo per molti anni in questo quartiere. Alla cerimonia, in rappresentanza delle istituzioni l'assessore comunale Massimiliano De Martin.

Fiorillo era nota a Venezia per la sua attività politica sia a livello nazionale che locale. Era stata dirigente delle Ferrovie dello Stato, nel 1996 era diventata senatrice e nel 1998 sottosegretario per il Lavoro e la Previdenza sociale. È stata consigliera comunale durante il mandato dei sindaci Ugo Bergamo e Massimo Cacciari.