Valigetta rubata dall'auto. Vicino l'avviso: non lasciate nulla a bordo

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore.

«Lunedì 2 maggio ho lasciato l’auto parcheggiata in viale Ancona a Mestre, all’altezza del civico 8, dalle 18:45 alle 19:35, di fronte ad attività commerciali ancora aperte e sotto la luce del sole. Al mio ritorno ho trovato il finestrino dell’auto sfondato per rubare una valigetta in pelle blu marca Piquadro senza nulla al suo interno, collocata malauguratamente nel tappetino del posto del passeggero.

Nonostante il continuo passaggio di autovetture e di pedoni in quell’orario di punta e il suono dell’antifurto volumetrico dell’auto nessuno ha visto nulla. Per cercare la valigetta rubata ho imboccato via Perugia e mi sono imbattuto in un cartello con scritto "Non lasciate in auto oggetti incustoditi, nemmeno una moneta, perché spaccano i finestrini", il quale testimonia l’abbandono totale di viale Ancona e via Torino, diventata ormai zona di numerosi furti giornalieri.

Chiedo gentilmente di segnalarmi qualora la valigetta venisse ritrovata e, se possibile, di sollecitare le autorità competenti per rendere la zona più vivibile, in quanto i residenti e i commercianti della zona sono esausti della situazione».