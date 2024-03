Furti in centro e terraferma. Allarme alla Coop di via Monte Nero. Polizia in Corso del Popolo

Una settimana fa il furto alla storica drogheria di piazza Ferretto, Caberlotto. Sabato notte l'allarme alla Coop di via Monte Nero e tra domenica e lunedì, intorno alle tre, il colpo al negozio Dan John di nuovo in centro. «Sono fatti incresciosi che dobbiamo contrastare e ci stiamo impegnando a 360 gradi», commenta l'assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce. Giovedì uscirà la delibera che rinnova il sostegno contributivo del Comune ai commercianti che hanno subito danni, utile anche per investire nel rafforzamento delle protezioni: sistemi di sorveglianza video, saracinesche, vetrine anti-sfondamento. La presenza di pattuglie della polizia locale poi, per il contrasto al crimine, è costante h24».

Ad ogni serratura forzata o vetrina di negozio mandata in frantumi l'allerta cresce. Il responsabile del colpo da Caberlotto, che tra la rottura della porta, ammanchi di merce e denaro rubato ha causato circa diecimila euro di danni, riconosciuto dalle telecamere del Comune è stato fermato dalla polizia locale che lo ha denunciato a piede libero. «Non c'è da fare allarmismo, la situazione è sotto gli occhi di tutti - commenta Alvise Canniello, direttore di Confesercenti Metropolitana Venezia - La situazione non è in miglioramento, anzi. I fatti che accadevano solo in porzioni di territorio lontane dal centro ora si trasferiscono in piazza Ferretto e questo è inaccettabile».

A volte i danni sono irrisori per le grandi catene, come quella di abbigliamento maschile colpita alle 3.15 del mattino di lunedì, la Dan John. «Nulla è stato toccato - racconta la responsabile, Antonietta - Dai filmati si vede un ragazzo con la pelle chiara, un giubbotto verde, jeans e scarpe da ginnastica firmate - con cappellino in testa - che forza la serratura, si dirige verso il registratore e stacca il cassetto strappando tutti i fili». All'interno solo ottanta euro. «È più l'allarme che ha creato che non i danni in sé. Se poi li fermano e li lasciano a piede libero, non c'è soluzione».

Il ladro non sembra lo stesso di Caberlotto. «Ha fatto tutto a viso scoperto e in pochi istanti perché suonava già l'allarme», spiega la responsabile. Dieci minuti dopo la vigilanza Axitea era sul posto e ha chiamato i carabinieri. Sabato scorso, verso le 23.30 è suonato l'allarme alla Coop di via Monte Nero, una laterale di via Piave. La pattuglia stessa della vigilanza è arrivata sul posto dopo aver visto dalle immagini della centrale operativa un uomo che si aggirava vicino all'ingresso. Bloccato, è stato consegnato alle volanti della questura. Ieri pomeriggio in Corso del Popolo la polizia della questura di Venezia è tornata a presidiare le varie laterali: via Gozzi, via Aleardi, via Bembo, arrivando fino a via Miranese e sempre con un sorvolo aereo dell'elicottero attivo dalle prime ore del pomeriggio.