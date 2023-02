Ladri attrezzati aprono la saracinesca e svaligiano un bazar

Un'azione criminale andata avanti per quasi un quarto d'ora. La videocamera del negozio ha ripreso tutto, perfino i pochi minuti all'inizio del furto quando due uomini incappucciati e con la mascherina, attrezzati con una specie di trapano, hanno aperto la saracinesca del bazar per poi forzare la porta d'ingresso e farsi spazio. Poi hanno cercato i soldi, pochi, e arraffato ogni oggetto di loro interesse, fino a uscire con borse e zaini pieni di roba. «Hanno fatto razzia - vestiti, scarpe, borse, utensili - prendendosi puro il mio zaino», racconta il titolare bengalese, Hussain Musharraif, che ha questa attività in via Milano da circa sette anni.

A raccontare è lui stesso. Si è accorto di tutto la mattina di sabato, quando verso le 10.30 è andato ad aprire. «Ho trovato la saracinesca aperta, pensavo di averla dimenticata, poi ho visto le cose per terra e ho capito». Non sono servite quelle persiane metalliche su tutti e due i lati del bazar a proteggere l'attività dall'intrusione. «I malviventi si erano attrezzati e avevano pure le torce con cui hanno guardato e scelto le cose da portare via - racconta Musharraif - È sparito un telefono, un computer, oggetti costosi, tutto quello che volevano prendere (e rivendere?). Per fortuna avevo lasciato solo 50-60 euro di monete».

Il bazar è pieno di materiale di ogni tipo, e i ladri hanno fatto man bassa. «La vicina è una signora anziana e né lei, né la badante hanno sentito niente quella notte». Il titolare, papà di quattro bambini e con il quinto figlio in arrivo, su consiglio di amici ha denunciato alle forze dell'ordine. «Non era mai successo, solo all'inizio quando avevo appena aperto. Ma poi non più», racconta. Intanto ha affidato tutto alla polizia per consentire le indagini. Ed è un altro furto in centro a Mestre a due giorni dal corteo organizzato dalle associazioni e dai comitati mestrini per la sicurezza e la rinascita del territorio: "Riprendiamici la città".

Martedì mattina c'è stata anche la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica (Cosp) per il raccordo fra Comune, forze dell'ordine e Prefettura, sul potenziamento dei controlli e delle attività investigative e il contrasto ai colpi continui per fermare i danneggiamenti subiti dai commercianti esasperati. Un lavoro che va avanti anche sul fronte delle indagini, dove si conta di chiudere a breve il cerchio sui responsabili di questi fenomeni che ormai ha raggiunto dimensioni preoccupanti.