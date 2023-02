Sfonda la vetrata e saccheggia i distributori automatici, arrestato

Dopo aver sfondato una vetrata si è diretto verso i distributori automatici e li ha svaligiati. Si è portato via gran parte del contenuto insieme a quasi 30 euro in monetine, poi se n'è andato. La fuga, però, è stata breve perchè un cittadino lo ha visto e ha chiamato i carabinieri, che lo hanno fermato.

I fatti si sono consumati a Mestre lunedì sera, intorno alle 20.30. È a quest'ora che il ladro è stato visto incappucciato mentre entrava in una concessionaria e usciva con il bottino poco dopo, per poi allontanarsi in sella a una bicicletta. Pochi minuti più tardi, nelle vicinanze della stazione ferroviaria, i militari lo hanno rintracciato: la descrizione corrispondeva a quella fornita dal testimone. Al momento del controllo, l'uomo aveva con sè arnesi da scasso e il bottino. In più, si è scoperto che lo scorso 10 gennaio era già stato arrestato per un furto ai danni degli uffici comunali in Via Ancona. Accompagnato in caserma, è stato dichiarato in arresto e trattenuto in attesa della celebrazione del processo per direttissima, che si è tenuto nella giornata di ieri. Il giudice ha convalidato l'arresto.