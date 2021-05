Furti nella notte, tre denunciati

Avevano i volti coperti e, alla vista della polizia, si sono messi a correre. Sono stati denunciati un cittadino italiano e uno marocchino, sorpresi la scorsa notte dopo un furto commesso nella sede di Confcommercio in viale Ancona a Mestre. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione di un istituto di vigilanza su un furto ai danni del distributore automatico di bevande della sede dell'associazione e nelle zone limitrofe ha individuato i due. Con loro avevano un piede di porco e 15 euro di moneta, che sono stati sequestrati.

Poco dopo, un altro uomo è stato denunciato dopo essere stato trovato, nelle vicinanze di via Bembo, con delle monete e delle bibite fresche. Fermato per un controllo, ha insospettito gli agenti che hanno scoperto che aveva appena messo a segno un furto, anche in questo caso ai danni di un distributore automatico di bevande nella sede di un ufficio.