Sorpreso a rubare, si nasconde nel giardino di una scuola materna: arrestato

L'allarme è scattato all'una del mattino. Proveniva dal distributore Q8 Easy di via Miranese, a Mestre. Quando sono arrivati per controllare, gli agenti della squadra volanti della questura di Venezia hanno sorpreso due uomini armeggiare con le colonnine di rifornimento automatico e che hanno tentato di scappare. Uno di loro è stato bloccato dopo essersi nascosto all'interno del giardino di una scuola materna poco distante.

Si tratta di un 27enne tunisino, già noto alle forze dell'ordine e arrestato per episodi simili a dicembre 2019. Il giovane è stato arrestato dalla polizia che, facendo un sopralluogo nella stazione di servizio, ha anche sequestrato un cacciavite. Il 27enne questa mattina è stato processato per direttissima e condannato a due anni e otto mesi di reclusione. Al termine dell'udienza è stato accompagnato in carcere. Sono in corso le indagini per identificare anche il complice.