Blitz negli uffici dell'ispettorato del lavoro: scasso e danneggiamenti

Quando sono arrivati al lavoro, martedì mattina, hanno trovato una brutta sorpresa: una nuova incursione nell’ufficio con danneggiamenti, uno scasso della porta principale di ingresso, avvenuti probabilmente nelle ore notturne. È quanto è successo alla sede dell'Ispettorato del Lavoro di Venezia. Si tratterebbe del quarto episodio negli ultimi anni.

«A parte il danno economico – dichiarano la RSU, Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Pa, FLP, Confintesa FP, Confsal - Unsa, USB P.I. – sottolineiamo da anni un problema relativo alla sicurezza delle sedi territoriali dell’ispettorato, anche perchè si tratta del quarto caso». Un fatto che si ripropone anche per la nuova sede di via Piave a Mestre. «Questo problema – proseguono - purtroppo non riguarda solo la sede di Venezia ma, a nostra conoscenza, è comune per la maggior parte degli uffici in tutta Italia. Serve predisporre delle misure preventive, specialmente in questo periodo in cui le nuove assunzioni hanno comportato nuove dotazioni di materiale informatico, oggetto di possibili furti. Questa problematica dovrebbe interessare anche le istituzioni del territorio quali il sindaco e il prefetto che riteniamo debbano essere a conoscenza di questi fatti». Le sigle chiedono di predisporre una qualche forma di vigilanza all’interno della sede sia in ore notturne che per eventuali accessi esterni in ore diurne.

