Ruba il registratore di cassa, ma viene sorpreso da un carabiniere fuori servizio

È entrato in pasticceria forzando la saracinesca, e dopo essersi appropriato del registratore di cassa, si è dileguato. La sua fuga, però, è stata breve, perchè proprio in quei momenti un carabiniere fuori servizio passeggiava sul marciapiede e lo ha seguito, avvisando nel frattempo i colleghi.

Pochi minuti dopo, il ladro è stato fermato. L'episodio risale a giovedì, ai danni della pasticceria Casa del Dolce di via Circonvallazione incrocio via Miranese a Mestre. Recuperata anche la cassa con il denaro, l'uomo è stato quindi portato in caserma e, al termine degli accertamenti, arrestato. Processato per direttissima, il giudice ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nella città metropolitana di Venezia.