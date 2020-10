Tentano un furto in pizzeria, ma una vicina li scopre: arrestati

Nella notte tra domenica e lunedì la squadra volanti della questura di Venezia ha arrestato tre persone per tentato furto aggravato in concorso e danneggiamento ai danni di una pizzeria di Mestre. L’operazione è scattata dalla segnalazione di una donna che, in piena notte, dal balcone di casa propria ha notato due persone che armeggiavano sulla porta d’ingresso del locale in via Calucci, mentre una terza faceva da «palo».

Giunti sul posto, i poliziotti hanno fermato i tre ladri, sorpresi nelle vicinanze della porta d’ingresso della pizzeria, sulla quale c'erano evidenti segni di effrazione provocati con un attrezzo metallico. Perquisiti, i tre sono stati trovati in possesso di un coltello a serramanico e dell’arnesepresumibilmente usato per accedere ai locali; entrambi gli oggetti sono stati sequestrati. I tre sono stati arrestati. Si tratta di una donna, G.M., di 24 anni, e due uomini, P.R.A. 38enne venezuelano e R.A., marocchino di 27 anni, tutti con numerosi precedenti.