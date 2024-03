Colluttazione con la guardia giurata finisce in rapina. Arresto della polizia locale

Se ne stava andando con abiti presi senza pagare dal Coin delle Barche di Mestre, ma stavolta una guardia giurata lo ha bloccato entrando in colluttazione con il malvivente dal volto ormai noto ai dipendenti e alla vigilanza privata, altre volte sorpreso ad accaparrare merce nel centro commerciale della piazza.

Giovedì verso le 19 mentre si allontanava con la refurtiva, lo straniero, sui trent'anni, è stato bloccato e c'è stata una colluttazione con il vigilante che non voleva farlo allontanare. Nel frattempo era scattato l'allarme, sul posto gli agenti della polizia locale hanno fermato l'uomo prendendolo in consegna dal personale della sicurezza privata. L'uomo, fuori di sé, ha scatenato la sua forza contro chi lo teneva fermo, ma è stato trattenuto pur a fatica. Venerdì, il mattino seguente, lo straniero è apparso davanti al giudice per la convalida del fermo ed è andato a piede libero.