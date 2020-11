Ruba un computer e aggredisce la sicurezza: arrestato

E' entrato in negozio, ha fatto un giro tra gli scaffali e si è infilato un computer sotto il giubbotto. Poi si è diretto all'uscita, pensando di averla fatta franca. E, invece, ha dovuto fare i conti con la vigilanza, che lo aveva notato aggirarsi con fare sospetto e che lo ha fermato. E' finito con l'arresto il tentativo di furto commesso venerdì pomeriggio da un pregiudicato originario del Camerun all'Unieuro del centro commerciale Porte di Mestre.

L'uomo, una volta bloccato da una commessa e da un addetto alla sicurezza, si è messo a correre cercando di uscire dal punto vendita, ma è stato fermato non senza difficoltà, visto che più volte ha colpito i vigilanti. Il direttore del negozio ha chiamato i carabinieri che hanno arrestato il ladro, che è risultato irregolare in Italia e che già lo scorso 5 agosto aveva commesso un furto nella stessa attività commerciale. La procura ha disposto il suo arresto per rapina impropria e la detenzione in carcere.