Oltre 750 giovani a Mestre per la Giornata della Musica

Solisti, esibizioni corali, performance orchestrali e concerti di musica da camera realizzati dagli studenti delle scuole statali di primo e secondo grado a indirizzo musicale della Città metropolitana di Venezia. Protagonisti 750 ragazzi provenienti da 26 istituti scolastici diversi che, nella giornata di oggi, hanno partecipato alla “Giornata della Musica” che ha avuto come palcoscenico l’M9. I ragazzi si sono esibiti dal vivo con orchestre, ensemble strumentali e vocali, o come solisti, proponendo repertori musicali diversificati: da composizioni classiche di J. S. Bach, W. A. Mozart, L. V. Beethoven, fino a brani di musica pop, rock e latin.

L’evento è stato organizzato dall’I.C. “Luigi Nono” di Mira, in collaborazione con M9 e con il patrocinio del Comune di Venezia. «Mestre è sempre di più la città della contemporaneità - ha detto il consigliere Matteo Senno presidente della X Commissione Giovani e Sport -. Venezia non deve essere soltanto la città della tradizione, ma deve diventare un luogo dell'innovazione, in cui progettare il domani».

L’evento ha una sua specificità divulgativa e rappresenta una preziosa opportunità per i giovani allievi musicisti di manifestare in modo collettivo e individuale il risultato di un percorso formativo non solo musicale, ma creativo a 360 gradi. L’iniziativa è stata promossa dalla rete delle scuole a ordinamento musicale degli ambiti territoriali della provincia di Venezia nel contesto della XXXIV edizione della rassegna denominata “Settimana nazionale della musica a scuola” promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con l’ I.N.D.I.R.E.