Giorno del Ricordo: «Non smarrire il senso della verità in un oblio legato al tempo»

Celebrazioni del giorno del Ricordo questa mattina con la messa al Duomo di San Lorenzo a Mestre in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo istriano, fiumano e dalmata. Alla celebrazione, officiata da don Gianni Bernardi e promossa dall’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Venezia - di cui era presente il presidente, Alessandro Cuk, ha preso parte l’assessore Renato Boraso. Dopo la cerimonia religiosa è seguita la deposizione di una corona d’alloro al cimitero di Mestre al monumento che ricorda gli istriani, fiumani e dalmati, inaugurato nel 1984.

Alla commemorazione è intervenuto anche il presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, Raffaele Pasqualetto, insieme ad alcuni consiglieri municipali. Nel portare i saluti del sindaco, dell’amministrazione e dell’intero Consiglio comunale, l’assessore Boraso ha sottolineato «l’importanza del ricordo e del coinvolgimento delle nuove generazioni affinché non si smarrisca il senso della verità in un oblio legato al tempo».

«È un momento di raccoglimento – ha aggiunto Cuk - in memoria di tutti gli istriani fiumani dalmati a partire da quelli che sono morti, trucidati nelle foibe, ma anche di tutti coloro che hanno dovuto abbandonare le loro terre natie e hanno vissuto questa doppia tragedia dell’esodo e dello sradicamento dal loro territorio». Le iniziative promosse in occasione del giorno del Ricordo continueranno giovedì 10 febbraio, alle 9.30 a Marghera. In piazzale Martiri delle Foibe, avrà luogo la commemorazione ufficiale alla presenza delle autorità cittadine e dei rappresentanti dell’Associazione nazionale Venezia Giulia Dalmazia. Sarà deposta una corona d’alloro in memoria delle vittime di quei tragici avvenimenti. Alle 10.45 al teatro del Parco, al Parco Albanese, è prevista la cerimonia cittadina con gli interventi della presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano e di Alessandro Cuk. A seguire, si terrà lo spettacolo “Passi” con Marco De Rossi, che racconta la storia di Abdon Pamich, atleta e marciatore italiano, campione olimpionico, costretto all’esodo. La rappresentazione teatrale del mattino è rivolta agli studenti ed è prevista una replica serale. Il calendario degli eventi è consultabile online sul sito del Comune di Venezia.