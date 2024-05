Giovane con un taglio al braccio rifiuta l'assistenza. Sempre alta l'attenzione in via Piave

Un uomo con una ferita al braccio non profonda, ma con una perdita copiosa di sangue era fermo in via Piave ed è stato controllato dalle forze dell'ordine la notte scorsa. La scena è quella che si sono trovate davanti le volanti della questura e gli agenti della polizia locale nella notte tra martedì e mercoledì verso le 2, mentre stavano controllando il quartiere. L'uomo, un italiano conosciuto in zona come consumatore di sostanze, era stato colpito da uno straniero, ma alla polizia non ha voluto denunciare nulla. Neppure ha voluto farsi medicare e assistere dal Suem: ha rifiutato il soccorso e reggendosi sulle sue gambe si è allontanato.

Anche durante le notti, mentre si avvicina l'estate e via Piave con le laterali sono gremite di presenze in strada l'attenzione resta alta e i presidi frequenti. Di giorno proseguono i controlli interforze per il contrasto allo spaccio che è la criticità maggiore del quadrilatero della stazione, assieme alle conseguenze del consumo di sostanze con i bivacchi per strada, il degrado e gli episodi di criminalità. Per quanto riguarda le risse fra bande la situazione rispetto a un anno fa appare molto cambiata: solo l'estate scorsa si registrava un episodio violento al giorno, a volte anche di più. La presenza assidua delle forze di polizia ha scoraggiato nel tempo accoltellamenti e aggressioni plateali.