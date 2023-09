Guerra fra ortodossi, chiusa la chiesa neogotica all'ex ospedale Umberto I

È guerra tra comunità religiose. Arriva una sentenza, poi un ricorso e anche un Cosp della prefettura. Nel frattempo la chiesetta neogotica al parcheggio dell'ex ospedale Umberto I a Mestre, da qualche anno trasformata in luogo di culto, improvvisamente viene chiusa. Da un lato c'è l'Arcidiocesi ortodossa d'Italia, con sede in campo dei Greci a Venezia; dall'altro, Padre Anatolie Bitca e la sua comunità ortodossa dell’Est Europa composta da moldavi, romeni, georgiani e anche alcuni ucraini e russi. «Non possiamo più entrare nella nostra parrocchia - spiegano padre Anatolie e i consiglieri Aliona Nanescu e Solomon Vitalie - Hanno cambiato serrature e lucchetti. Ce ne siamo accorti tra martedì e ieri. E ora abbiamo l'agenda piena di battesimi e matrimoni. Come faremo?».

Un'ordinanza del 31 luglio emessa dal giudice Fabio Massimo Saga del tribunale di Venezia ha stabilito che la chiesa, divenuta parrocchia ortodossa della Natività della Santissima Madre di Dio dal giorno della sua prima celebrazione il 26 aprile del 2015, non sarà più nella disponibilità della comunità ortodossa dell’Est Europa. Contro questa decisione i fedeli che fanno capo all'ex Umberto I hanno già fatto ricorso. Ma intanto non hanno più il loro luogo di culto. «Qui veniamo a pregare da quasi dieci anni, molti di noi si sono sposati in questa chiesa e hanno battezzato i loro figli. È come se ci avessero buttato fuori di casa», commenta Solomon. Tutto è cominciato nel 2007 quando padre Anatolie svolgeva le funzioni religiose nella chiesa ortodossa veneziana di San Giorgio dei Greci: una comunità di origine, lingua, cultura e tradizione greca. In seguito alla forte immigrazione proveniente dall’Est Europa la stessa cattedrale di Venezia è diventata punto di riferimento per numerosi ortodossi dell’Est. Per questo motivo l'arcivescovo metropolita Gennadios Zervos aveva deciso di affidare le celebrazioni al diacono e poi sacerdote moldavo Anatolie Bitca il quale, oltre alla sua lingua conosce il greco, il rumeno e il russo. Va tutto bene all'inizio però poi sorgono i primi attriti, perché non tutti vedono di buon occhio le celebrazioni fatte in una lingua diversa da quella tradizionale greca. Così, per non scontentare nessuno, il Metropolita Zervos accoglie la richiesta della comunità dell’Est di creare in terraferma un nuovo centro di culto e di fare di Anatolie Bitca il punto di riferimento e il padre spirituale.

Oggi la chiesa dell'ex Umberto I conta circa cinquemila fedeli, mentre i greci diminuiscono quelli dell'Est aumentano al punto che non c'è praticamente alcun moldavo o romeno a Venezia in grado di capire un sermone in greco. La situazione precipita quando l'arcivescovo Zervos muore nel 2020 e gli subentra il metropolita Stavropoulos Polykarpos. Lui non apre strade per padre Anatolie e gli chiude la chiesa oltre ad aprire un procedimento per farlo diventare un laico. Intanto, accolto da don Massimo Cadamuro nella chiesa di Campalto, riesce per qualche anno, attraverso un comodato d'uso, ad avere uno spazio adeguato per celebrare la domenica, fino a quando arriva il grande salto nel 2015. All'epoca il sacerdote aveva ancora accanto a sé il metropolita Zervos: è lui a portare a casa un accordo con il Comune di Venezia e l'allora società Dng proprietaria delle aree per consegnare agli ortodossi dell'Est Europa la chiesetta neogotica di Mestre. «I lavori di sistemazione che abbiamo fatto ammontano almeno a 200 mila euro - commentano padre Bitca e la moglie - Dentro la chiesa ci sono le nostre icone, le corone dei matrimoni, il battistero, i libri di culto, i tappeti, i candelabri e i paramenti. Noi non abbiamo dichiarato guerra a nessuno. Sono i greci che ci hanno mandato via». Come se non bastasse, a rischio di scomunica, padre Anatolie ha dovuto chiedere la protezione del patriarcato russo guidato dall'arcivescovo Ambrosie Munteanu per evitare di passare al rango di laico. Domenica alle 10 è previsto un presidio di protesta alla chiesa.