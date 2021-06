La sala prove dell'Hybrid Music torna a ospitare band e cantanti solisti

L'Hybrid Music ripre le porte a band e cantanti solisti dopo un periodo di transizione al Teatro Momo, che in 58 giorni ha ospitato 81 prove tra band e cantanti solisti. Dall'8 giugno accoglierà gli utenti 7 giorni su 7 dalle 16 alle 22.30, mettendo a disposizione ogni giorno 4 slot di 2 ore e due sale attrezzate.

«Dopo mesi di chiusurae legata all'emergenza sanitaria in corso, - ha detto l'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini - abbiamo trasferito le attività al teatro Momo che era in grado di ospitare i musicisti nel rispetto delle norme vigenti senza quindi lasciare i giovani da soli. Adesso la musica può ritornare finalmente all'Hybrid Music, nella casa che l'amministrazione comunale ha fortemente voluto per diventare punto di riferimento della sperimentazione musicale di tutto il territorio».

Per info e prenotazioni: