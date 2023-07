Poste inaugura l'impianto fotovoltaico a Mestre, il secondo più grande del Nordest

È operativo nel centro direzionale di via Torino, a Mestre, l'impianto fotovoltaico installato da Poste italiane. Collocato sui tetti degli edifici che costituiscono il complesso, è un vasto allestimento composto da 941 pannelli (per oltre 2mila metri quadrati di superficie) capaci di generare energia per 440mila kilowatt ora all'anno, equivalente a circa un quarto del fabbisogno della sede. È il secondo più grande realizzato da Poste italiane in tutto il Nordest, dopo quello del centro di smistamento di Padova, e costituisce un altro passo verso l'obiettivo delle zero emissioni nette di anidride carbonica, che sarà completato entro il 2030.

Marco Sensi, responsabile immobiliare area Nordest, presentando il progetto ha spiegato che l'opera fa parte di «uno dei capitoli dell'azione di decarbonizzazione dell'azienda»: oltre all'installazione di impianti fotovoltaici, infatti, «Poste sta procedendo via via con l'eliminazione di tutte le caldaie a gas e la loro sostituzione con pompe di calore (in Veneto sono in corso 16 interventi di questo tipo), oltre che con la sostituzione degli impianti di illuminazione a lampade fluorescenti con quelli a led». Inoltre, «è in corso il rinnovamento della flotta dei veicoli adibiti a trasporto con mezzi elettrici o ibridi. Ne abbiamo già sostituiti 1500 in tutto il Veneto, oltre il 50%».

Per il restante fabbisogno della sede, l'azienda acquisisce solo energia da fornitori con "certificati bianchi", ovvero proveniente da fonti rinnovabili. Altri impianti fotovoltaici sono stati già installati sui tetti dei 20 edifici postali a maggiore impatto energivoro del Nordest: 6 a Venezia (Mestre, Marcon, Martellago, Mira, Santa Maria di Sala, più uno di prossima realizzazione a Portogruaro); 5 a Verona, due a Padova, uno a Treviso e uno a Rovigo. Seguiranno quelli di Thiene e Feltre. L'investimento totale è di circa 2 milioni di euro, escluso il progetto di Padova che, da solo, ha un costo di 2,8 milioni.

Quello del centro direzionale di Mestre, come detto, è uno dei più importanti. «L'impianto - spiega l'energy manager Egidio Scherlich - è costituito dai pannelli solari in copertura, dagli apparecchi che trasformano l'energia solare in alternata, dal quadro elettrico e dal contatore. Nell’atrio dell’edificio abbiamo installato un display che monitora costantemente le prestazioni. Prima di avviare i lavori è stato effettuato uno studio dell'irraggiamento sui tetti, in modo da ottimizzare il posizionamento dei pannelli, che infatti sono distribuiti in modo irregolare. L'impianto non è dotato di batterie, quindi non fa accumulo, ma permette di servire l'edificio per le necessità diurne. Il sabato e la domenica la corrente in eccesso viene venduta tramite l'immissione in rete».

In Veneto sono pronti a partire altri 19 impianti più piccoli negli uffici del progetto Polis, situati nei comuni con meno di 15 mila abitanti, dove è prevista anche l'installazione di colonnine di ricarica al servizio della popolazione. Gli interventi realizzati finora consentiranno complessivamente una copertura dei fabbisogni di energia elettrica diurna di oltre il 70%.