Mestre, aperto un nuovo centro wellness in via Piave

È stato inaugurato venerdì a Mestre, al civico 16 di via Piave, un nuovo studio per il benessere e la salute psicofisica. La titolare è Jenny Adafinei, che racconta: «Il mio obiettivo è aiutare gli altri a raggiungere il loro pieno potenziale: ho maturato un'esperienza di 20 anni nel campo della crescita personale, fin da quando ho lasciato il paese in giovane età per inseguire i miei sogni». Jenny Image Studio propone attività quali fitness, meditazione e yoga, ma anche pratiche naturopatiche, terapie bioenergetiche e percorsi di nutrizione.

All'inaugurazione ha preso parte anche il consigliere comunale Matteo Senno, che ha commentato: «L'apertura di una nuova attività è sempre una bella notizia per la città, ma lo è ancora di più quando questo accade in una zona in difficoltà come via Piave: un'attività di pregio che offre alla comunità un servizio innovativo e accende una luce su una vetrina che era rimasta spenta: questo aiuta ad allontanare il degrado e a riappropriarsi degli spazi pubblici. Grazie a Jenny - aggiunge - e a chi crede nel nostro territorio decidendo di investire con coraggio». Senno ha anche ricordato il progetto del futuro sovrappasso della stazione tra Mestre e Marghera e quello che dovrebbe riqualificare l'ex ospedale Umberto I. «Porteranno grande beneficio a tutta la zona nei prossimi anni, allargando finalmente il centro di Mestre», ha concluso.