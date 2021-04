Una flotta di automezzi e un magazzino merci al Luzzatti di Mestre

Un laboratorio dove simulare episodi di gestione di flotta di automezzi e di riorganizzazione di un magazzino con la merce appena sbarcata da inviare ai clienti. Due esempi di quelle che saranno le funzioni del laboratorio logistico che l'istituto tecnico superiore Marco Polo Academy di Mestre metterà a disposizione degli studenti di logistica dell'istituto Luzzatti. Gli spazi sono stati inaugurati ieri, mercoledì 21 aprile, dal presidente Marco Polo Damaso Zanardo, assieme alla dirigente del Luzzatti Carla Massarenti, alla presenza ddell'assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan, a Saverio Centenaro, delegato del sindaco della città metropolitana di Venezia Luigi Brugnaro, Cinzia Zincone commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale, Gianni Satini presidente della federazione Autotrasportatori del Veneto e Roberto Gorlato presidente di Epritec srl.

L'Its Marco Polo sta crescendo non solo nel numero di sedi e di corsi (che da quest’anno sono diventati 5) ma anche nella qualità dell’offerta formativa. Il laboratorio di logistica nasce come premio che il Marco Polo Academy ha ricevuto da parte del ministero dell’Istruzione per aver raggiunto risultati occupazionali rilevanti. Il Luzzatti prepara i propri studenti all’accesso sia all’Its Marco Polo Academy che all’ingresso nel mondo del lavoro per il settore logistica.

«Attraverso il laboratorio gli studenti potranno simulare la gestione di una flotta di automezzi e di un magazzino merci - spiega Damaso Zanardo - È un progetto su cui abbiamo creduto e investito perché permette ai ragazzi di essere ancor più pronti ad affrontare il mondo del lavoro e alle aziende di trovare forza lavoro preparata ad operare in maniera completa nel sistema della logistica». Il 93% dei diplomati degli Its veneti ha trovato lavoro a un anno dal diploma. Soddisfazione dall'assessore Donazzan. «Plaudo all’entusiasmo del presidente Zanardo e del direttore Morgante per aver continuato a investire nella formazione dei ragazzi costruendo validi strumenti come questo, e ideando percorsi formativi che sono molto attesi dal mondo dell’impresa. Gli studenti di Its Marco Polo Academy hanno una preparazione completa e sul campo». Il laboratorio di logistica è stato reso possibile grazie al contributo di Espritec, azienda di software per la logistica e trasporti, e alla disponibilità della città metropolitana di Venezia, che ha concesso lo spazio credendo nell’importanza di questo progetto formativo. «Il mondo della scuola e i giovani sono due temi cardine della politica di gestione della città e del Sindaco Luigi Brugnaro - spiega Centenaro – Sostenere iniziative che creano nuove professionalità ma soprattutto occasioni per garantire certezze nel mondo del lavoro ai nostri giovani studenti vanno sostenute».

«La formazione è essenziale per lo sviluppo del sistema portuale Veneto. Non solo per il suo valore economico dato che consente di mettere a frutto gli investimenti infrastrutturali, pubblici e privati, ma anche per il valore sociale che rappresenta. Un comparto contraddistinto da una necessaria professionalizzazione e, rispetto ad altri settori, più sensibile e anche più esposto alle dinamiche globali. Un altro passo in avanti verso il futuro», conclude Zincone.