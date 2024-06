Mestre Book Fest: martedì 4 giugno l'inaugurazione. Il programma

Conto alla rovescia per la seconda edizione di Mestre Book Fest, la Festa del libro e della letteratura promossa da Confcommercio Mestre e Comune di Venezia, che per due settimane animerà il centro cittadino.

L’inaugurazione si terrà martedì 4 giugno alle 18 in piazza Ferretto: saranno presenti il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il presidente di Confcommercio Mestre Massimo Gorghetto, il presidente di Fondazione Venezia Vincenzo Marinese e il direttore artistico della manifestazione Alessandro Tridello. A introdurre e presentare la serata sarà Radio Company, media partner Mestre Book Fest. A seguire si terrà l'incontro con il primo ospite della rassegna: Roby Facchinetti. Voce e anima storica dei Pooh, sarà a Mestre nell’insolita veste di scrittore presentando al grande pubblico il suo libro «Che spettacolo è la vita. La mia storia, la musica, l’amore», edito da Sperling & Kupfer.

La giornata proseguirà dopo cena sempre in piazza Ferretto, alle 21, con il secondo ospite: Enrico Galiano. Nato a Pordenone nel 1977, di professione insegnante e creatore della webserie «Cose da prof», nel 2020 è stato inserito dal Il Sole 24 Ore nella lista dei dieci insegnanti più influenti dul web. Presenterà il suo ultimo lavoro uscito per Garzanti, «Una vita non basta». Il romanzo è il ritorno in cattedra di uno dei personaggi più amati di Eppure cadiamo felici, il professor Bove, un racconto sulle paure che ci impediscono di essere felici ma che vanno ascoltate e non allontanate.