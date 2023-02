Inaugurato il Parco dello Scautismo a Mestre

È stato inaugurato questa mattina il nuovo Parco dello Scautismo, in via Einaudi a Mestre. L’intitolazione arriva a conclusione dei festeggiamenti che nei mesi scorsi hanno celebrato i cento anni dall’avvio dell’attività dell’Agesci (Associazione guide e scout cattolici italiani) a Mestre.

Tanti gli scout in uniforme che sono intervenuti all’appuntamento, a loro si è rivolto l’assessore alla Promozione del Territorio e al Patrimonio Paola Mar, sottolineando i valori alla base del movimento come il servizio al prossimo. «È un giorno importante a conclusione delle celebrazioni di cento anni dalla fondazione dell'Agesci a Mestre - ha detto Mar -. I principi dello scautismo, come il sostegno a chi attraversa un particolare momento di difficoltà, in questo particolare momento storico sono un messaggio importante che da oggi farà parte di questo parco».

«Siamo grati al Comune di Venezia per aver intitolato il parco di via Einaudi allo scautismo - hanno detto i responsabili di Agesci Mestre, Valeria Gallana e Daniele Beninato -. Il nostro impegno è formare giovani felici che si prendano cura del prossimo e dell'ambiente, che siano cittadini partecipi e responsabili dei luoghi che vivono. Con le celebrazioni del centenario dello scautismo a Mestre abbiamo rinnovato l'impegno a prenderci cura della città e del territorio. Con questa intitolazione sentiamo che anche le istituzioni riconoscono questo impegno e lo vogliono sostenere perché oggi più di sempre è fondamentale coltivare il senso di comunità e corresponsabilità».