«Strategica e sicura», ecco la passerella parallela al ponte Colombo | VIDEO

Lunga 23 metri e larga 4, la nuova passerella ciclopedonale parallela al ponte Colombo è stata inaugurata questa mattina: si tratta di una struttura che migliorerà la mobilità di ciclisti e pedoni consentendo allo stesso tempo il passaggio in sicurezza.

Realizzato con un investimento complessivo di 850mila euro, l'intervento consente di completare la rete di percorsi che – fino ad oggi – trovava una strozzatura su ponte Colombo, garantendo così continuità alla ciclabile esistente su riviera Marco Polo, fino a piazzale Cialdini, per proseguire in via Fapanni. La passerella, inoltre, risulta strategica nel lavoro di completamento della rete ciclabile che collega i quartieri di Carpenedo e Bissuola con il cuore di Mestre.

Con i lavori di completamento dell'arredo urbano sono state inserite nuove aiuole a separazione di marciapiedi e piste ciclabili, realizzate con finiture e piante in continuità con quelle di via Pio X. I percorsi pedonali e ciclabili sono stati realizzati con materiali diversi per sottolineare le differenti destinazioni d’uso: lastre di trachite per i percorsi pedonali e asfalto per la pista ciclabile. Tutti gli attraversamenti ciclabili sono stati evidenziati con la colorazione usata sui percorsi analoghi presenti in città. Anche i nuovi parapetti installati sulle sponde riqualificate del canale Osellino sono stati costruiti con materiali in continuità con quelli utilizzati lungo la vicina via Giardino.