Tetto di un'abitazione in fiamme nella notte

Era circa mezzanotte quando è scattato l'allarme per un incendio in abitazione a Mestre, in via Pietro Mandricardo, zona al confine tra Favaro e Campalto. È andato a fuoco il tetto dell'edificio, una villetta di due piani.

I vigili del fuoco sono arrivati nei minuti successivi: undici operatori, con il supporto dell'autopompa e dell'autoscala, hanno lavorato per domare l'incendio e sono riusciti a circoscrivere le fiamme sezionando parte della copertura in legno. Nessuna persona è rimasta ferita.

Secondo i pompieri, le fiamme sono state probabilmente innescate da una canna fumaria e hanno coinvolto circa un quarto del tetto. Le operazioni di soccorso sono terminate alle tre e mezza del mattino. Il tetto è stato provvisoriamente coperto con tel nylon.