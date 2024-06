Auto a fuoco in via Vallon. Era al forte. Macchina della security rubata in via Piave

Una macchina avvolta dalle fiamme, prima delle 7, ha fatto scattare l'allarme a Carpenedo. I vigili del fuoco si sono diretti in via Vallon stamattina, giovedì 20 giugno, all'interno del forte dove una Renault Clio stava bruciando. I primi accertamenti hanno riguardato la presenza di persone, escluse fin da subito sia dentro l'abitacolo dell'auto che nei paraggi. Nessuno si aggirava o chiedeva assistenza. La squadra dei soccorsi si è quindi mossa al completo con l'intervento delle forze dell'ordine per accertamenti sull'area del rogo. Quanto alla proprietà del veicolo, dell'auto era stata fatta denuncia di furto in quanto risultava che alcuni giorni prima fosse stata rubata. A quel punto è intervenuta la polizia e una volta domato l'incendio gli agenti della questura hanno fatto tutti i rilievi prima di prendere in consegna l'utilitaria, messa sotto sequestro, e tenerla a disposizione per ogni altro accertamento.

Anche mercoledì sera, in via Piave, era stata portata via un'altra macchina. In quel caso si è trattato di un veicolo a uso di un vigilante di una ditta privata della sicurezza che era stato incaricato di svuotare i contanti dalle colonne dei parchimetri. Sembra che l'operatore alla guida sia sceso giusto un momento per aprire la colonnina, lasciando le chiavi appese nel cruscotto dell'auto per far prima. Nell'arco di una manciata di secondi qualcuno è salito mettendosi al posto guida e fuggendo via dopo aver messo in moto. Ne è scattato un inseguimento con le pattuglie delle forze dell'ordine che in poco tempo sarebbero riuscite a bloccare il ladro in zona Gazzera. L'uomo non si è fatto remore a prendere un veicolo con il logo di una ditta privata.