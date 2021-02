Camino si incendia, paura in un'abitazione

Alle 10.40 di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in via del Boschetto a Mestre per l’incendio di un camino di un'abitazione. I pompieri, arrivati con quattro automezzi, tra cui l’autoscala e 11operatori, hanno spento le fiamme che rischiavano di propagarsi al tetto in legno, riempiendo il camino di schiuma.

Tutte le travature interne ed esterne sono state verificate con una termocamera per escludere eventuali focolai. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa tre ore. Nessuna persona è rimasta ferita.