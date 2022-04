Corto circuito in camera da letto, evacuato il palazzo: 9 persone intossicate

Un incendio è divampato al secondo piano di un condominio in via Miranese, in una palazzina a Mestre composta da 12 appartamenti. È successo nella tarda sera di domenica, intorno alle 23. Sono arrivati i vigili del fuoco ed è intervenuto il Suem 118 di Venezia per prestare soccorso a 9 persone in tutto, rimaste intossicate dal fumo. Le loro condizioni non sarebbero gravi, in base alle prime informazioni diffuse dai soccorsi. I vigili del fuoco le hanno messe in salvo portandole fuori dall'appartamento interessato dal rogo, e dai limitrofi, con un'autoscala dai balconi. Tra loro c'erano anche due bambini.

Le fiamme sviluppate per probabili cause elettriche all’interno di una camera da letto, si sono anche estese ad altre parte dell’alloggio. Evacuati tutti gli appartamenti. I pompieri arrivati da Mestre con due autopompe, un’autobotte, l’autoscala, il carro aria e 15 operatori con il capo servizio, hanno iniziato le operazioni di spegnimento riuscendo a evitare un incendio generalizzato. Controllati con l’autoscala gli appartamenti rimasti chiusi.

Diversi condomini sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario per aver respirato del fumo e alcuni sono stati trasferiti in pronto soccorso. I vigili del fuoco hanno estinto del tutto l’incendio che ha completamente bruciato la camera da letto con lo scoppio delle pignatte del soffitto e danneggiato il resto dell’appartamento. Dopo l’evacuazione dei fumi e il controllo di tutti gli appartamenti i condomini sono stati fatti rientrare. Inibito l’uso dell’alloggio interessato dall’incendio, di una stanza dell’appartamento sovrastante per i danni del soffitto e di una stanza di quello sottostante per danni da percolamento. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 4 ore.