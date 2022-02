Incendio nella notte al drive mestrino di piazzale Giustiniani

Fuoco al drive through mestrino di piazzale Giustiniani. La notte scorsa è stata gravemente danneggiata dalle fiamme la postazione interna di una delle due tensostrutture al punto tamponi dell'Ulss 3.

L'azienda sanitaria ha annunciato di aver sporto denuncia alle forze dell'ordine, che svolgeranno le indagini sulle cause scatenenti. Al momento non è chiaro se si tratti di un rogo di natura accidentale o del gesto volontario di qualche vandalo. Il fuoco, comunque, ha interessato solo una parte della postazione, non si è sviluppato ulteriormente e non ha raggiunto la struttura del capannone. Le fiamme si sarebbero esaurite da sole e il danno è stato scoperto la mattina presto, all'arrivo del personale sanitario.

Da questa mattina il servizio continua a svolgersi regolarmente con una sola linea attiva. Non si sono verificati rallentamenti, grazie anche alla concomitante e già programmata apertura del drive through di Favaro, avvenuta sempre in mattinata.