Fumo all'ottavo piano del condominio Bandiera. È la terza volta

Dopo quello del 16 aprile sabato pomeriggio un altro incendio con fumo sulle scale ed evacuazione totale degli appartamenti, è divampato nello sgabuzzino all'ottavo piano del condominio Bandiera in Rampa Cavalcavia.

Gli inquilini sono ormai convinti che non si tratti di corto circuiti o eventi casuali. Tempo fa vicino a quel magazzino, dove non ci sono contatori o caldaie ma si sviluppa in parte l'impianto elettrico, era stata trovata una bottiglia con carta stagnola bruciata. I vigili del fuoco hanno fatto uscire tutti perché una coltre di fumo scuro ha invaso le scale e si temeva un pericolo d'intossicazione per i residenti. «Non può essere stato un incidente», pensano gli abitanti, temendo addirittura una ritorsione.

Alcuni consumatori di droghe trovati a bivaccare nel portone erano stati allontanati. Poi c'erano state minacce e molestie, riferiscono alcuni abitanti del Bandiera. Ritenendo si trattasse di persone talvolta ospiti di qualche proprietario, il condominio ha fatto partire segnalazioni e diffide chiedendo di fare più attenzione a chi frequenta lo stabile. Così sono iniziati gli incendi e le intrusioni fino all'ottavo piano, raccontano, atti che più di qualcuno interpreta come gesti di vendetta. «Verrà chiuso e sigillato tutto - commenta l'amministratore Luca Rizzi - È il riflesso del degrado e lo spaccio che si riscontra fuori in strada. Ci sono stati presidi delle forze dell'ordine e a nostro avviso in queste condizioni devono continuare». Oltre agli agenti della polizia locale, è arrivato il Suem. C'è stato allarme e di nuovo preoccupazione, ma nessun coinvolto. Tra quanti abitano nel condominio, appena riqualificato e dall'atrio spazioso a due passi dalla stazione, ci sono persone anziane e alcuni che faticano a deambulare. Sabato pomeriggio erano tutti in strada. Un misto di rabbia e impotenza.