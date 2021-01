Gazzera, tetto di un'abitazione in fiamme

Dalle 7 di stamattina i vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio avvenuto in via Istria, in località Gazzera, sulla terraferma veneziana. A prendere fuoco è stato il tetto di un’abitazione facente parte di una serie di villette a schiera. Nessuna persona è rimasta ferita.

Sul posto sono al lavoro 12 operatori dei pompieri con l'ausilio di un’autopompa, due autobotti e l’autoscala. Hanno circoscritto le fiamme del tetto in legno sezionando parte della copertura, evitando così che l'incendio si espandesse. Nella seconda parte della mattinata si stanno svolgendo le operazioni di bonifica e di accertamento delle cause. Sono presenti anche le pattuglie della polizia.