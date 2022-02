Bici a terra, ciclista investita dal bus: soccorsa

Preoccupazione stamattina per una ciclista finita a terra nell'urto contro un bus di linea in via Visinoni a Mestre (Zelarino), all'incrocio con la Castellana. La bici è caduta proprio davanti al mezzo pubblico, probabilmente durante l'attraversamento della strada, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze pesanti per la ciclista ferita, in base alle prime informazioni, in modo non grave.

Si tratta di P.N. di 48 anni, che è stata soccorsa dall'ambulanza del 118 arrivata a seguito della segnalazione dell'incidente. Sul posto anche i poliziottti del reparto Motorizzato della polizia locale di Venezia intervenuti per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Numerosi i mezzi della mobilità sostenibile in circolazione nelle ore di punta, specie ora con le restrizioni al traffico dovute al permanere di alti livelli dei valori delle Pm10 nell'aria. Va avanti infatti da oltre 10 giorni il livello di allerta rossa per lo smog presente in atmosfera nel Veneziano, complici le condizioni meteo con assenza di precipitazioni e siccità che stanno caratterizzando tutta la pianura Padana.

Arpav comunica che il mantenimento del livello di allerta rosso sul territorio del Comune di Venezia sarà valido fino al prossimo giorno di controllo previsto per mercoledì 2 febbraio, quando verrà emesso il nuovo bollettino.