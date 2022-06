Ciclista investito e ucciso in via Dante

Un'automobile ha investito e ucciso un uomo in bicicletta in via Dante, a Mestre, nel pomeriggio di domenica. La vittima è un 25enne originario del Mali. L'incidente è avvenuto attorno alle 15.30 davanti alla scuola Cesare Battisti, lungo la pista ciclabile.

Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, che poco dopo hanno bloccato la persona alla guida dell'auto. Si tratta di un trevigiano di 36 anni. Per il ciclista non c'è stato niente da fare, nonostante l'intervento delle ambulanze: è morto per le gravi conseguenze dell'impatto. A occuparsi dei rilievi è stata la polizia locale.